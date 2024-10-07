وزير الصحة: نستهدف تقديم خدمة التأمين الصحي لـ85% من المواطنين في 2026

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أن بناء الإنسان من خلال 7 مرتكزات أساسية بما يضمن حياة كريمة لجميع المصريين، والاستثمار في الشباب، والتمكين الاقتصادي وتكافؤ الفرص في جميع المجالات.

عرض خطة وزارة الصحة في المرحلة المقبلة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء عرض خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة؛ وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

الخدمات الصحية في التأمين الصحي

وقال الوزير: نهدف تقديم خدمات طبية عالية الجودة، وأن تصل معدلات تقديم خدمات التأمين الصحي لـ85% في عام 2026، مشيرا إلى إضافة 6 ملايين مواطن بالإضافة إلى 2 مليون مواطن من تكافل وكرامة.

وأكد وزير الصحة والسكان، استهداف إصلاح وإعادة تهيئة 580 منشأة صحية في عام 2026.

مستهدفات التأمين الصحي الشامل

وأشار إلى أن المستهدف ضمهم في مشروع التأمين الصحي الشامل من مستحقي تكافل وكرامة، وعمال التشييد والبناء، يتطلب 10 مليارات جنيه تم اعتمادها.

وقال: في حدود عام 2030 إلى 2032 سيتم الانتهاء من تغطية جميع المواطنين في التأمين الصحي الشامل، بعد بدء المراحل السابقة، حيث تم تسجيل 4،5 مليون مواطن، وتقديم نحو 49 مليون خدمة طبية، و620 ألف عملية جراحية في المحافظات التي تم فيها تطبيق التأمين الصحي الشامل.

وأعلن وزير الصحة، أنه وفقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تم ضم 246 منشأة طبقا للمعايير، وتم اعتماد 2 مستشفى اعتمادا دوليا.