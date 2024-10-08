تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة المساكن في الساحل
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة المساكن 15 يوما علي ذمة التحقيق.
تلقت مباحث قسم شرطة الساحل بلاغا من الاهالي يفيد بتعرضهم لسرقة مساكنهم اثناء غيابهم، وبإجراء التحريات تبين ان وراء ارتكاب الواقعة عاطل له معلومات جنائية.
عقب تقنين الاجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم التوصل الي المتهم وضبطه واعترف بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب التسلق.
كما أقر بارتكاب 5 وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه بناء على إرشاده.
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