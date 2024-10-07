نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى ضبط 4 أشخاص لسرقتهم المساكن والسيارات ومتعلقات المواطنين بالساحل والنزهة وقصر النيل.

تعود البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل “ له معلومات جنائية”، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) لقيامه بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب " التسلق"، وأقر بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب.. كما تم بارشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة النزهة، لقيامه بسرقة سيارة أحد المواطنين حال توقفها بدائرة القسم بأسلوب "المفتاح المُصطنع".

ونجحت أجهزة الامن فى ضبط تشكيل عصابى مكون من (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة قصر النيل وبحوزتهما (3 قطع أسلحة بيضاء "تم ضبطهم") تخصص نشاطهما الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين كرهًا عنهم بإستخدام الأسلحة المضبوطة حيازتهما، واعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.