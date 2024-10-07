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حوادث

إصابة 11 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

اسعاف بني سويف
اسعاف بني سويف

أصيب 11 شخصًا، مساء اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الفرعي، الواسطى ـ الصحراوي الغربي، بمحافظة بني سويف، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

 

بلاغ حادث انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف

 

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا مركز عمليات شرطة النجدة ببني سويف، يفيد بلاغًا يُفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الفرعي الرابط بين مركز الواسطى والطريق الصحراوي الغربي، مما أسفر عن إصابات متفاوتة بين الركاب. 

 

على الفور، تم التوجيه بالدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم إرسال 6 سيارات تابعة لمرفق هيئة الإسعاف المصرية - إقليم شمال الصعيد، فرع بني سويف، وتمكنت فرق الاسعاف من نقل جميع المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم استقبال المصابين في قسم الطوارئ بالمستشفى، حيث يتلقى الجميع الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتورة سماح جاد، وكيلة وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، والدكتور أكرم سعد، مدير مستشفى الواسطى المركزي.

وتبين أن الإصابات تشمل حالات متنوعة بين جروح وكدمات، وتم التعامل مع الحالات وفقًا للإجراءات الطبية المطلوبة، وتعمل الطواقم الطبية بالمستشفى على استقرار حالة المصابين، مع الإبقاء على بعضهم تحت الملاحظة حتى يتأكدوا من تعافيهم الكامل، وبدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها حول ملابسات الحادث لمعرفة أسبابه واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

يُذكر أن الطريق الفرعي الذي وقع عليه الحادث يُعتبر من الطرق الحيوية، حيث يربط بين مركز الواسطى والطريق الصحراوي الغربي، ويشهد حركة مرور مكثفة يوميًا، وتم التوجيه بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الطرق وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، مع دعوات مستمرة للسائقين بتوخي الحذر والالتزام بإجراءات السلامة المرورية.

 

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