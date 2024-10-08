الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

موعد عرض فيلم عاشق على منصة stc tv

أبطال فيلم عاشق،
أبطال فيلم عاشق، فيتو

كشفت منصة stc tv عن عرض فيلم عاشق بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد بعد أيام.

وروجت المنصة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للفيلم قبل أيام من طرحه، حيث أنه المقرر طرح فيلم عاشق عبر المنصة يوم ١٠ أكتوبر الجاري.

 

إيرادات فيلم عاشق 

 ويواصل فيلم عاشق الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم والفنانة أسماء أبو اليزيد، تصدر شباك التذاكر في دور العرض السينمائي.

وحقق فيلم عاشق إيرادات بلغت 426 ألف جنيه في شباك التذاكر الأحد الماضي بدور العرض السينمائي.

 

قصة وأبطال فيلم عاشق

 تدور قصة فيلم "عاشق" فى إطار رومانسى، حيث تجمع قصة حب تنتهى بالزواج بين  شاب  (أحمد حاتم) يعمل طبيبا يعالج حالات الإدمان، وفتاة مدمنة (أسماء أبو اليزيد)، تتورط فى العديد من المشكلات بسبب وقوعها فى فخ الإدمان.

العمل بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيى الدين، وآخرين، والفيلم من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح.

 

ويأتي طرح فيلم عاشق عقب النجاح الكبير للفنان أحمد حاتم فى مسلسل “عمر أفندي” الذي عرض مؤخرًا عبر المنصات الرقمية.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

stc tv منصة stc tv فيلم عاشق عاشق الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

مسلسل برغم القانون الحلقة 17، وليد وليلى يصلان إلى مزور شخصية أحمد

أبرز القضايا التي يناقشها مسلسل تيتا زوزو

Netflix تطرح صورا من كواليس مسلسل "البحث عن علا 2"

موعد عرض مسلسل "مطعم الحبايب" الحلقة 4

الأكثر قراءة

الأهلي يُنهي تجربة بيرسي تاو ويرفض تجديد عقده

رسميا، نقل تبعية صندوق مصر السيادي لمجلس الوزراء بعد موافقة النواب

انطلاق مراسم اصطفاف الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بحضور السيسي

10 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

تركيا تسعى لبناء 1000 مصنع في مصر

الكهرباء تعلن حالات تقنين أوضاع سارقي التيار بوصلات خلف العدادات

السيسي يصل مقر تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني

موعد أول اختبار للطلاب في المدارس بالعام الدراسي الجديد

منوعات

المزيد

روسيا تطور ذراعا اصطناعية لاستعادة حركة اليد بعد الإصابة بالسكتات الدماغية

بقوة مدمرة ويفوق "هيلين"، إعصار ميلتون يتجه إلى فلوريدا وأوامر إخلاء إلزامية

وفاة العقيد الإسرائيلي إلحنان تننباوم الذي أغراه حزب الله بصفقة مخدرات

ناسا تكشف طبيعة التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 8-10-2024 في الأسواق

10 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 8- 10-2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 8- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام مانويل بيليجريني أكبر مدرب في تاريخ الدوري الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ابنتا شعيب، هل هما ابنتا نبي؟ وما هو اسم زوجة موسى؟

أهمها إدراك النص، علي جمعة يشرح أركان الفتوى الثلاثة

أحاديث حول فضل الاستشهاد في سبيل الله

المزيد
الجريدة الرسمية