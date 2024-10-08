موعد عرض فيلم عاشق على منصة stc tv

كشفت منصة stc tv عن عرض فيلم عاشق بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد بعد أيام.

وروجت المنصة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للفيلم قبل أيام من طرحه، حيث أنه المقرر طرح فيلم عاشق عبر المنصة يوم ١٠ أكتوبر الجاري.

إيرادات فيلم عاشق

ويواصل فيلم عاشق الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم والفنانة أسماء أبو اليزيد، تصدر شباك التذاكر في دور العرض السينمائي.

وحقق فيلم عاشق إيرادات بلغت 426 ألف جنيه في شباك التذاكر الأحد الماضي بدور العرض السينمائي.

قصة وأبطال فيلم عاشق

تدور قصة فيلم "عاشق" فى إطار رومانسى، حيث تجمع قصة حب تنتهى بالزواج بين شاب (أحمد حاتم) يعمل طبيبا يعالج حالات الإدمان، وفتاة مدمنة (أسماء أبو اليزيد)، تتورط فى العديد من المشكلات بسبب وقوعها فى فخ الإدمان.

العمل بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيى الدين، وآخرين، والفيلم من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح.

ويأتي طرح فيلم عاشق عقب النجاح الكبير للفنان أحمد حاتم فى مسلسل “عمر أفندي” الذي عرض مؤخرًا عبر المنصات الرقمية.