الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

ارتفاع الحرارة اليوم 3 درجات مئوية

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء بقيم تتراوح من 2: 3 درجات مئوية على أغلب الأنحاء.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس  اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس حار  نهارا  على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة فى أول الليل، مائلا للبرودة اخر الليل وفى الصباح الباكر  على اغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 08 - 10 -2024

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 8-10-2024 بمحافظة البحيرة


 
الارصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وو على السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة اول الليل، مائل للبرودة أخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس  اليوم

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:22
 
 

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