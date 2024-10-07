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حالة الطقس غدًا الثلاثاء 8-10-2024 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس غدا بوادي
حالة الطقس غدا بوادي النطرون، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  بمحافظة البحيرة غدا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الثلاثاء طقسا حارا نهارًا، لطيفا ليلًا، على كافة الأنحاء، حيث تسجل درجات الحرارة 34 نهارًا و23 درجة ليلا.

 

حالة الطقس غدا

كما أعلنت  هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا الثلاثاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى:  22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى:23
 

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