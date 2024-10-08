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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 08 - 10 -2024

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة في أول الليل، مائلًا للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 8-10-2024

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 8-10-2024 بوادي النطرون


الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

حالة الطقس ليلًا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس معتدل الحرارة أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:22
 

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