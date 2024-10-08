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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من دوري المحترفين

الترسانة ومنتخب السويس،
الترسانة ومنتخب السويس، فيتو

دوري المحترفين، تستكمل اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الأولى من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين” لموسمه الثاني على التوالي بمشاركة 20 فريقًا.

ويقام اليوم الثلاثاء 5 مواجهات استكمالا لمباريات الجولة الأولى، حيث يلتقي المقاولون العرب نظيره القناة، لافيينا ضد راية، السكة الحديد أمام أسوان، كهرباء الإسماعيلية مع ديروط، سبورتنج ضد بترول أسيوط. 

 

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين

المقاولون العرب ضد القناة 3.30 عصرًا.

لافيينا ضد راية 3.30 عصرًا.

 السكك الحديد مودرن ضد  أسوان 3.30 عصرًا.

كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط 3.30 عصرًا.

سبورتنج ضد بترول أسيوط 3.30 عصرًا. 

وأقيمت أمس الاثنين 5 مباريات من الجولة الأولى بدوري المحترفين، حيث التقي بلدية المحلة الداخلية، طنطا وادي دجلة، المصرية للاتصالات وبروكسي، المنصورة وأبو قير للأسمدة، الترسانة ومنتخب السويس.

نتائج مباريات أمس الاثنين في دوري المحترفين 

طنطا ودجلة 0-1. 
أبو قير والمنصورة  3-0. 
الداخلية والبلدية 0-1
الاتصالات وبروكسي 1-1.

الترسانة والسويس 1ـ0. 

شروط ونظام دوري المحترفين موسم 2024-2025

وكان اتحاد الكرة كشف أن دوري القسم الثاني أ المعروف باسم دوري المحترفين، سيقام من دورين في الموسم الجديد وليس من دور واحد كما حدث في الموسم الماضي.

 

أندية دوري المحترفين موسم 2024-2025

1- المقاولون العرب 

2- بلدية المحلة 

3- الداخلية 

4- وادي دجلة 

5- لافيينا 

6- القناة 

7- بروكسي

8- راية

9- طنطا 

10- السكك الحديد مودرن

11- أبوقير للأسمدة

12- بترول أسيوط

13- أسوان

14- الاتصالات 

15- المنصورة 

16- ديروط 

17- كهرباء الإسماعيلية 

18- منتخب السويس 

19- الترسانة

20- سبورتنج

الترسانة يفتتح مشواره في دوري المحترفين بالفوز علي منتخب السويس

فوز بلدية المحلة وهزيمة المنصورة، نتائج مباريات دوري المحترفين اليوم الإثنين

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دوري القسم الثاني أ دوري القسم الثاني دوري المحترفين المقاولون العرب لافيينا أسوان

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فوز بلدية المحلة وهزيمة المنصورة، نتائج مباريات دوري المحترفين اليوم الإثنين

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