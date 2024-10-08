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رياضة

أمير توفيق: دونجا حب ياخد لقطة عليا وهو اللي طلب أكتر من مرة يكلمني عشان يجي الأهلي

أمير توفيق ودونجا،
أمير توفيق ودونجا، فيتو

أكد أمير توفيق رئيس لجنة التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، أن نبيل عماد دونجا لاعب نادي الزمالك، حب ياخد اللقطة عليا.

 

وقال أمير توفيق في تصريحاته لبرنامج الكرة مع فايق على قناة إم بي سي مصر 2:" قول إن قعدت مع نبيل دونجا وهو في بيراميدز والكلام دا مش حقيقي، وإن دونجا هو اللي طلب أكتر من مرة يكلمني عشان يجي الأهلي، وإدارة القلعة الحمراء رفضت الصفقة".

 

سبب فشل صفقتي موليكا ومحمد علي بن رمضان 

وأكد أمير توفيق، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر 2 خلال برنامج الكورة مع فايق: "صفقة محمد علي بن رمضان لم تتم في الأهلي بسبب المغالاة المادية من فريقه المجري، والنادي المجري طلب 3 مليون دولار كاش من أجل الموافقة على بيع بن رمضان للنادي الأهلي".

 

وتابع: "محمد علي بن رمضان ووكيله ضغطوا على النادي المجري من أجل الموافقة على رحيله إلى الأهلي، وعرض الأهلي الأخير لضم بن رمضان كان مليون و800 ألف دولار وبالتقسيط وتم رفضه من النادي المجري".

وأشار إلى أن كولر لم يبد أي حزن بعد عدم إتمام صفقة بن رمضان للأهلي، وإدارة التعاقدات ليس لها أي صلاحيات فنية، وصفقة إمام عاشور كلفت الأهلي 3 ملايين دولار.

أما صفقة المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا، فقال أمير توفيق إن نادي بشكتاش طلب 6 ملايين دولار لبيع موليكا للنادي الأهلي.

وأضاف أن سبب فشل صفقتي المهاجم الغاني عزيز يعقوبو والجناح الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف بسبب الإصابة.


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