ضبط 9 أطنان سكر سائب بأسيوط

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف وتشديد الرقابة التموينية اليومية على الأسواق والمنافذ الثابتة والمتحركة وشركات الجملة للتأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بكافة المنافذ الحكومية والخاصة بالكميات والأسعار المناسبة، وذلك في إطار الرقابة المشددة على المجمعات والبدالين التموينين وفروع شركة الجملة، للحفاظ على حماية المواطنين من المحتكرين والخارجين عن القانون.

ضبط الأسواق وتوفير السلع والبضائع بالكميات والأسعار المناسبة

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية والقطاعات الرقابية لتكثيف الحملات على كافة المنشآت التموينية ومدى التزامهم بالقرارات والقوانين التموينية والتصدي لأى مخالفات، منوهًا إلى أن هذه الإجراءات من شأنها تعزز من جهود ضبط الأسواق وتوفير السلع والبضائع بالكميات والأسعار المناسبة، والحفاظ على ما تتحمله الدولة من أجل توفير الدعم السلعي للمواطنين.

حملة تموينية مفاجئة لضبط الأسواق

وأوضح أبوالنصر أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط بقيادة المهندس خالد محمد أحمد وكيل الوزارة قامت بحملة تموينية مفاجئة لضبط الأسواق بالاشتراك مع المقدم أحمد علي رئيس مباحث التموين والرائد أحمد عبدالكريم وكيل مباحث التموين وبمشاركة أمجد الفونس ومحمد أحمد حسانين مفتشي الرقابة بمديرية التموين.

ضبط 9 أطنان سكر و405 زجاجات زيت تمويني في حملة بأسيوط

أسفرت الحملة - بحسب وكيل وزارة التموين - عن ضبط مخالفات تموينية بفرع شركة تجارة الجملة بالفتح عقب التفتيش عليه ووجود عجز في كميات المقررات التموينية المدعومة وبيانها كالآتي: أكثر من 9 أطنان سكر تزن 9078 كجم سكر تمويني سائب ومعبأ وكذلك 405 زجاجات زيت تمويني عبوة800 مللى و428 كيس مكرونة تمويني زنة 400 جم وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى على رقم (01066628906) عن طريق برنامجي (واتس آب - تليجرام ) على مدار اليوم.