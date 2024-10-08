الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

يستهلها الشعشاعي وختامها مسك بـ"الحصري"، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم، فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

 

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها: 


40: 6 (ص) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة المطففين  10ق.


00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة طه  30 ق.


00: 8 (ص)تلاوة للشيخ  محمود على البنا وما تيسر من سورتى النمل/ الزمر  30 ق.

 
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ  محمد الصيفى وماتيسر من سورة التوبة 15 ق.


49: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد على بركات وما تيسر من سورة الحجر 15ق.


07: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  أحمد الرزيقي وما تيسر من سورة الصافات 27ق.


47: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمد أحمد بسيونى وما تيسر من سورة الإسراء 30ق.


13:53 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود الخشت وما تيسر من سورة الأنعام  30ق.


32: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ محمد حسن النادى وما تيسر من سورة يوسف 15ق.


أما الختمة المجودة تقدمة التلاوة د/المحمدي عبد الرحمن  5ق الساعة 16:08 ومصحف مجود للشيخ كامل يوسف البهتيمى من سورة الإسراء 28ق.

37: 18 ( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمد عبدالوهاب الطنطاوى وما تيسر من سورة الأنعام  30ق.


19:11( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورتى العلق/ الزلزلة  15ق.


19:31 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ  محمد صديق المنشاوي وما تيسر من سورة النحل 15 ق.


19:54 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمود محمد رمضان  وما تيسر من سورتى الحجرات/ق   30 ق.


21:30 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمود صديق المنشاوي وما تيسر من سور الشرح/ العاديات/ فاتحة الكتاب/ واول البقرة 30 ق.


17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  عبد العزيز علي فرج وما تيسرمن سورتى الأنبياء/ الحج 42ق.


01:36(بعد منتصف الليل) للشيخ  عبد المنعم أبو الخير وما تيسر من سورة النساء  15ق.


01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد عبد الحميد البوشي وما تيسر من سورة الأنعام 15ق.


02:26(بعد منتصف الليل) للشيخ منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة المؤمنون  15ق.


03:15(بعد منتصف الليل) للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة الكهف  45 ق.


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