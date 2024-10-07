الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على سائق توك توك بتهمة معاشرة قاصر بالسلام

القبض علي سائق توك
القبض علي سائق توك عاشر عاملة ورفض خطبتها،فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق توك توك، متهم  بمعاشرة فتاة قاصر معاشرة الأزواج بشقة بدائرة قسم شرطة السلام، ورفض التقدم لخطبتها والتهرب منها.

 

البداية بورود بلاغ لقسم السلام أول من عامل عمره 45  عاما، مقيم بدائرة القسم  وبصحبته ابنته 15 عاما، عاملة بمصنع ملابس ومقيمة بذات العنوان.

وقرر والد الصغيرة تضرره من سائق توك توك عمره 20 عاما، ومقيم بدائرة القسم، لمعاشرة ابنته المذكورة معاشرة الأزواج وفض غشاء بكارتها بمحل إقامته، لوجود علاقة عاطفية بينهما ورفضه خطبتها له.

انهيار جزئي لعقار في الخليفة، والدفاع المدني يبدأ رفع الأنقاض

ممرضة أمام محكمة الأسرة: «زوجي خانني مع 3 راقصات»

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بمديرية امن القاهرة سائق توك توك قسم شرطة السلام

مواد متعلقة

انهيار جزئي لعقار في الخليفة، والدفاع المدني يبدأ رفع الأنقاض

ممرضة أمام محكمة الأسرة: «زوجي خانني مع 3 راقصات»

تعرف على إجراءات إعادة محاكمة المتهم المحكوم عليه غيابيًا

خطوات تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات وأهميته

احذر، الحبس عقوبة البلطجة وترويع المواطنين والتلويح بالعنف باستخدام سلاح أو حيوان شرس

ماس كهربائي وراء حريق مطعم شهير بالشيخ زايد

أبرز شروط رفع قضايا الميراث وعقوبات الممتنع

حريق في فيلا بالتجمع الأول والحماية المدنية تسيطر عليه

الأكثر قراءة

مسئول يعلن عدد السودانيين العائدين من مصر، ويوجه رسالة طمأنة للراغبين فى العودة

الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

بعد 76 ركلة ترجيح، سموحة 2005 يفوز على الزمالك في كأس مصر

الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير سلطان بن محمد بن عبد العزيز آل سعود

هل تستطيع إسرائيل ضرب المفاعلات النووية الإيرانية؟ خبير عسكري يكشف مفاجأة

باحتياطي 122 تريليون قدم مكعب، ليبيا تنافس مصر على اكتشاف حقل غاز ضخم

خبير استراتيجي يكشف أهداف إسرائيل غير المعلنة في غزة ولبنان وإيران

أزمة عمرها 52 عاما، مجلس الجزيرة يرفض إنشاء جراج تحت الأرض لـ فندق الزمالك المهجور

منوعات

المزيد

ناسا تكشف طبيعة التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء

سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة قريبا

تقارير: 45% من الأراضي الروسية أصبحت مغطاة بالثلوج

مشاهد مؤثرة تحت القصف الإسرائيلي، لبنانية ترفض النزوح من منزلها دون قمصان برشلونة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الاثنين في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الاثنين 7/10/2024

أسعار النحاس اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات المصري بالكونفدرالية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تغسيل الميت بماء زمزم وفضله

تفسير حلم أكل الطين فى المنام وعلاقته بوجود مشاكل وصعوبات

شباب حول الرسول، عمير بن أبي وقاص "أصغر شهيد في الإسلام"

المزيد
الجريدة الرسمية