القبض على سائق توك توك بتهمة معاشرة قاصر بالسلام
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق توك توك، متهم بمعاشرة فتاة قاصر معاشرة الأزواج بشقة بدائرة قسم شرطة السلام، ورفض التقدم لخطبتها والتهرب منها.
البداية بورود بلاغ لقسم السلام أول من عامل عمره 45 عاما، مقيم بدائرة القسم وبصحبته ابنته 15 عاما، عاملة بمصنع ملابس ومقيمة بذات العنوان.
وقرر والد الصغيرة تضرره من سائق توك توك عمره 20 عاما، ومقيم بدائرة القسم، لمعاشرة ابنته المذكورة معاشرة الأزواج وفض غشاء بكارتها بمحل إقامته، لوجود علاقة عاطفية بينهما ورفضه خطبتها له.
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