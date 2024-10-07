اندلاع حريق محدود بمحطة مترو المرج الجديدة

اندلع حريق محدود داخل محطة المرج الجديدة وتم الإبلاغ عن تصاعد أدخنة داخل المحطة.

محطة مترو المرج الجديدة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كما وصل فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن القاهرة لموقع للكشف عن أسباب حدوثه