مدرب بلاك بولز الموزمبيقي يتغنى بالزمالك والمصري قبل مواجهة الكونفدرالية

تحدث هيلدر دوارتي المدير الفني لنادي بلاك بولز الموزمبيقي فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي قناة MBC MASR 2، عن وقوع فريقه في مجموعة الزمالك والمصري البورسعيدي.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية عن وجود الزمالك والمصري البورسعيدي في المجموعة الرابعة، بجوار أندية وانيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

هيلدر دوارتي المدير الفني لنادي بلاك بولز الموزمبيقي

وقال هيلدر إن مباراة الزمالك مختلفة للغاية، فهو لقاء قوي، أمام أحد أكبر الفرق في إفريقيا، وله شهرة كبيرة في العالم.

وأضاف: “فريق بلاك بولز الموزمبيقي يبدأ مشوار جديد منذ سبع سنوات وليس بتاريخ الزمالك العريق”.

وواصل: "فريقنا حدث تاريخي بالنسبة له التواجد في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية".

وقال: “اللعب ضد الزمالك بوجود جماهير سيكون ضغطًا كبيرًا على لاعبينا ولكن سنحاول إيقاف بطل الكونفدرالية”.

وأشار: “فريق المصري البورسعيدي أيضًا مميز ودائمًا حاضر فى مباريات البطولات الأفريقية ولذلك مواجهته ستكون صعبة”.

وأتم حديثه على الرغم أن المصري لا يحقق البطولات فإنه ضمن أفضل 5 فرق في إفريقيا.