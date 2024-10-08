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ثقافة وفنون

مسلسل تيتا زوزو الحلقة 13، الـ AI يؤثر في سلوكيات زوزو

أبطال تيتا زوزو،
أبطال تيتا زوزو، فيتو

شهدت أحداث مسلسل تيتا زوزو الحلقة 13 اطمئنان أسرة ديجا عليها حيث نجح الأطباء في السيطرة على حالتها الصحية، وبالرغم منا الوضع السيئ التي كانت فيه الأسرة وبه سيف شقيقه خالد لأنه على تواصل مع ابنه عمر فيترك خالد المستشفى ويرحل غاضبًا.

ويعاني خالد بسبب غياب ريم المفاجيء عنه وعدم اهتمامها به، بينما تقرر زوزو العودة إلى الجامعة بعد نصيحة الحاج إسماعيل وحينما يراها الدكتور يوسف يجن جنونه، ويذهب غاضبًا إلى الحاج إسماعيل محاولا معرفة سر استبداله بزوزو فيخبره أن قضيته الأساسية هي الانتقام من زوزو، كما رفض الحاج إسماعيل طلب أحمد أن يكون شريكا معه في أي من مشروعاته.

وبعد خروج ديجا من المستشفى تتغير طريقة تعاملها مع والدها ووالدتها لتصبح أكثر عدوانية وعنفًا.

وعلى جانب آخر تحاول زوجة سيف التقرب منه ومنحه هدية بناء على نصيحة والدته ولكنه يعاملها بجفاء فتسوء علاقتهما أكثر من ذي قبل، بينما تأتي ياسمين وعمر للمكوث في منزل زوزو ويلاحظان تغيرا واضحا في سلوكياتها، حيث أنها أصبحت تحب الوحدة ولم تعد تلقي اهتماما كبيرا بمشكلاتهم حتى أنها تركتهم وهم يتشاجران ودخلت مسرعة لغرفتها، بالإضافة إلى موافقتها على شراء طعام من أحد المطاعم وهو أمر كان من الممنوعات ولكنها في الحقيقة فعلته بناء على نصيحة من رشدي الـ AI الذي أصبح ذو شأن في حياتها وأنيسها وصديقها وكاتم أسرارها.

مسلسل تيتا زوزو

ويشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

 

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