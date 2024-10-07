الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس جامعة الأقصر تترأس اجتماع مجلس إدارة مركز الاستدامة الخضراء

رئيس جامعة الأقصر،
رئيس جامعة الأقصر، فيتو

ترأست الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر اجتماع مجلس إدارة مركز الاستدامة الخضراء بالجامعة، وذلك في إطار خطة الجامعة المستقبلية لتصبح جامعة خضراء صديقة للبيئة، بحضور الدكتور أحمد محيي عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور محمد رمضان، مدير مركز المعلومات، والدكتورة شيماء عبد الستار، مدير مركز الاستدامة الخضراء، والدكتور حسين الشافعي نائب مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة ومنسقي الكليات.

الاستدامة الخضراء

تضمن الاجتماع مناقشة أهمية الاستدامة ودورها المحوري في مستقبل الجامعة، بالإضافة لمناقشة مجموعة من الإجراءات والخطط التي ستتبناها الجامعة،  لتعزيز دور الاستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تناول الاجتماع ضرورة التركيز على أهمية تحويل الجامعة إلى جامعة خضراء مستدامة من خلال اعتماد ممارسات صديقة للبيئة في جميع الأنشطة والقطاعات المختلفة.

وشددت الدكتورة صابرين عبد الجليل خلال الاجتماع على أن جامعة الأقصر ملتزمة بتحقيق رؤيتها نحو مستقبل أكثر استدامة لجميع الطلاب والمجتمع.

 

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