إزالة سور بدون ترخيص بالأقصر (صور)

نفذ مجلس مدينة الأقصر، بقيادة اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، حملة إزالة سور بدون ترخيص بحوض الـ18 بمنطقه حي جنوب، بإجمالي مساحة 100 متر مربع تقريبا، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض.

البناء المخالف



وشارك في الحمله حسن عبده رئيس حي جنوب ومصطفي عبد الباسط مسؤول المكتب الفني بمنطقة جنوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

جاء ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بالتصدي بكل حزم لكافة أنواع البناء المخالف ومواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

تجميل شوارع الأقصر



وعلى صعيد آخر عقد اللواء ط علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر إجتماع بمقر مجلس مدينة الأقصر، لمناقشة خطة تطوير ميادين وشوارع مدينة الأقصر بالتنسيق مع أساتذة كلية الفنون الجميلة بجامعة الاقصر بقيادة الدكتور أحمد حمزة عميد الكلية، للمساهمة في إضفاء بريق وسحر خاص للأقصر مع إقتراب بدء الموسم السياحي الشتوى، والخطوات الجديدة لتحقيق الهوية البصرية وتجميل مدينة الأقصر أمام السائحين.



وأشار الدكتور علي الشرابي إلى أن من أهم هذه الأعمال الرسم على الجداريات وجميع الأكشاك الكهربائية والأهتمام بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع مستوى المسطحات الخضراء وطلاء الأرصفة ودهانها مع تزيين طريق المسار السياحي ومداخل ومخارج المدينة بدءًا من ميناء الأقصر الجوي وصولًا حتى منطقة الجولي فيل، وذلك بشكل يتميز بالطابع العصري للمحافظة ويتسق مع هويتها.

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