الأقصر تستعد لافتتاح مزلقان العديسات الإلكتروني (صور)

واصل علي سيد صادق رئيس مركز ومدينة الطود جنوب محافظة الأقصر متابعة اعمال حملات النظافة والتجميل التي تم تنفيذها بالوحدة المحلية لقرية العديسات قبلي.

تطوير مزلقان العديسات

وشملت الأعمال رفع الأتربة والرمال المتراكمة من على جانبي مدخل طريق مزلقان السكة الحديد بالعديسات وكذلك نظافة وطلاء البردورات استعدادا لافتتاح المزلقان ليعمل بالفتح والغلق الإلكتروني.

ومن جانبه أوضح حماده بشاري مدير إدارة النظافة والتجميل بالمركز، أنه تم رفع حوالي 60 طن تقريبا مخلفات قمامة من المدينه والقري التابعة لها، و44 طن مخلفات قص وتهذيب الاشجار قامت به الوحدة المحليه لقرية منشية النوبة مع الالتزام بري الحدائق والجزر بالطريق السريع الشرقي الزراعي القاهرة اسوان.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة سير أعمال مشروعات رفع كفاءة وتوسعة الطرق بالمراكز والمدن حفاظًا على البيئة والمظهر الحضاري وتيسير الحركة المرورية للتسهيل على المواطنين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ