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اقتصاد

325.9 مليون جنيه صافي مبيعات الأجانب بالبورصة خلال تعاملات بداية الأسبوع

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع نسبة 84.1 %من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.7 % والعرب على 8.2 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 325.9 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 284.7 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.7 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7% وسجل العرب 6.7 % وقد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 878 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 10.177,9 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تداولات بداية الأسبوع 

 ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام  تعاملات الإثنين 7 أكتوبر 2024، أول جلسات الأسبوع الجاري، وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه عند مستوى 2.249 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" 

 وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة  0.31% عند مستوى 31819 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36%  عند مستوى 39316 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% عند مستوى 13794 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18%  عند مستوى 7591 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% عند مستوى 10828 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.78% عند مستوى 3275 نقطة.

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