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اقتصاد

البورصة تربح 28 مليار جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع

أسهم البورصة،فيتو
أسهم البورصة،فيتو

 ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام  تعاملات اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024، أول جلسات الأسبوع الجاري، وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه عند مستوى 2.249 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" 

 وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة  0.31% عند مستوى 31819 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36%  عند مستوى 39316 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% عند مستوى 13794 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18%  عند مستوى 7591 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% عند مستوى 10828 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.78% عند مستوى 3275 نقطة.

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