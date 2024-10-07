مسلسل برغم القانون الحلقة 18، وليد يحصل على أوراق تدين شعبان

دارت أحداث مسلسل برغم القانون الحلقة 18 حول ليلى التي تتعرض للطعن على يد الشخص المزور الذي سبق وزور هوية أكرم وذلك أثناء هروبه من وليد، ويحرص الأخير على حمل ليلى إلى المستشفى للإطمئنان عليها ولكن يخبره الطبيب أن الجرح سطحي فيعود بها إلى منزلها في بورسعيد ولا يتركها إلا وهو مطمئن عليها.

وتنجح ليلى في قضية نبيل ضد طليقته وبسبب هذا النجاح يأتي إلى مكتبها قضية جديدة، بينما يفتتح محمود شرشر مصنعه الجديد بحضور أسرته وسوسن ويأتي أكرم ليبارك له فيتشاجر معه محمود ويحاول أكرم إقناعه بأنه يحتاج إليه في مواجهة رجال الأعمال في القاهرة ولكن محمود ينهره.

ويقرر خالد الذهاب إلى شعبان لمساعدته في قضية أرض زوجته ويوافق شعبان مقابل المال، بينما تطلب بيريهان الطلاق وتصر عليه ويواصل أكرم منحها أدوية تزيد من سوء حالتها الصحية والنفسية.

وعلى هامش الحلقة يرفض ياسر منح زوجته الذهب كما وعدها وعاد أسلوبه كما كان قبل الحادث بعدما تنازلت هي عن المحضر، ويواصل كذلك إبلاغ أكرم بكل خطوات ليلى.

وينجح وليد في الحصول على أوراق تدين شعبان من المزور الذي زور أوراق هوية أحمد بمساعدة أصدقاء له في المباحث ولكن شعبان يقرر التخلص من هذا المزور ويقتله.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام.