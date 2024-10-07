منتخب 2008 يتعادل مع الكويت 1-1 بالدورة الودية في الإسكندرية

منتخب 2008، انتهت مباراة منتخب الناشئين مواليد 2008 أمام نظيره منتخب الكويت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الإسكندرية، في افتتاح الدورة الودية بالإسكندرية.

وسجل هدف منتخب مصر اللاعب محمد طارق.

وجاءت المباراة في إطار استعدادات منتخب الناشئين لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة، والتي تنطلق في المغرب الشهر المقبل.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008، بقيادة أحمد الكأس تشكيلة الفريق لمواجهة نظيره منتخب الكويت، التي أقيمت على ملعب استاد الإسكندرية، وضمت تشكيلة الفراعنة الصغار ثلاث لاعبين محترفين إثنين في إيطاليا ومحترف في بلجيكا.

تشكيل منتخب الناشئين 2008 أمام الكويت

وجاء تشكيل منتخب 2008 على النحو التالي:

عمر عبد العزيز حارس مرمي، عمر ياسر، لارنزو مجدي " محترف في بلجيكا "، محمد شريف، حسن عماد، محمد هاني، أنس رشدي، عبد الرحمن أحمد، زياد أيوب، كميل حسين " محترف في إيطاليا "، عمر شاكر " محترف في إيطاليا "

الكاس يركز على الجمل التكتيكية

واختتم منتخب 2008 بقيادة أحمد الكأس، تدريباته باستاد جامعة الإسكندرية، أمس الأحد، وشهد المران حضور عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، الذي يحرص على مرافقة المنتخب لدعم الجهاز الفني واللاعبين وتذليل أي عقبات تواجه الفريق لتحقيق أقصى استفادة فنية من المعسكر.

حرص أحمد الكاس على تحفيظ اللاعبين بعض الجمل الفنية قبل ودية الكويت غدا واستمر المران ساعة ونصف الساعة.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب 2008

يضم الجهاز الفني لمنتخب مواليد 2008 كلا من، أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ود علاء الجوهري مخطط أحمال ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.