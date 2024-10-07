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ثقافة وفنون

يضم 274 عملا، افتتاح متحف الكاريكاتير بجامعة المنيا غدا

متحف الكاريكاتير
متحف الكاريكاتير بالمنيا، فيتو

تستعد جامعة المنيا لافتتاح أول متحف أكاديمي للكاريكاتير غدًا الموافق يوم الثلاثاء، 8 أكتوبر 2024. 

ويفتتح المتحف الدكتور عصام الدين فرحات، رئيس جامعة المنيا، والدكتور جمال يحيى صدقي، عميد كلية الفنون الجميلة، والمهندس الفنان مصطفى الشيخ، رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، بحضور مجلس إدارة الجمعية ونخبة من كبار فناني الكاريكاتير في مصر.

ويأتي إنشاء هذا المتحف كنتاج لتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة المنيا والجمعية المصرية للكاريكاتير، بهدف توثيق وأرشفة تاريخ فن الكاريكاتير المصري

ويمتد المتحف على مساحة 500 متر مربع ويضم ما يقارب 274 عملًا فنيًا لأبرز رواد فن الكاريكاتير المصري، مما يجعله منبرًا ثقافيًا وفنيًا هامًا لتسليط الضوء على هذا الفن التعبيري المميز.

ويحتضن المتحف مجموعة من الأعمال الفنية لفناني الكاريكاتير المصريين البارزين، مثل: زهدي العدوي، صاروخان، أحمد طوغان، حجازي، صلاح الليثي، مصطفى حسين، جمعة فرحات، حسن حاكم، محمد حاكم،  صلاح جاهين 'دياب، وغيرهم من الأسماء اللامعة التي شكلت جزءًا من تاريخ هذا الفن العريق.

يقام المتحف في مدينة المنيا، وهي المدينة التي تُعتبر مهدًا لفن الكاريكاتير، حيث سجل المصريون القدماء رسومات هزلية على جدران مقابر بني حسن، لتصبح بذلك هذه المدينة نقطة انطلاقة تاريخية لفن الكاريكاتير، ويعزز افتتاح المتحف مكانة هذا الفن ويوثق تاريخه الطويل ويضعه في سياق أكاديمي وفني مدعوم من جامعة المنيا وكلية الفنون الجميلة.

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