لقاء مع الكاتب طارق إمام وندوة "الكاريكاتير ونصر أكتوبر" بمعرض دمنهور للكتاب

تواصل الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين تقديم الفعاليات الثقافية، والورش الفنية للأطفال، بمعرض دمنهور السابع للكتاب، المنعقد حاليا بمكتبة مصر العامة بدمنهور، ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

حوار مفتوح مع الكاتب طارق إمام

وتقيم الهيئة غدًا السبت، ضمن محور (تجربتي في الكتابة) حوار مفتوح مع الكاتب طارق إمام، ويدير الحوار الشاعر عمرو الشيخ، كما تنظم ندوة بعنوان "كتاب الكاريكاتير ونصر أكتوبر " يشارك فيها: الدكتورمحمد ابو علي، الدكتور محمد رفعت، الدكتور احمد جلال بسيوني، ويديرها ويشارك فيها الباحث عبد الله الصاوي.

فعاليات معرض دمنهور للكتاب

وبالنسبة فعاليات الطفل يشهد مخيم الطفل: ورش فنية - تعليم حرف يدوية - فن تشكيلى - عروض مباشرة للمنتجات - ورش ذوى الاحتياجات الخاصة – أتوبيس المكتبة المتنقلة، وورشة يلا نمثل: للفنان محمد البياع، وورشة ورشة تمثيل للأطفال: للفنان أحمد عبد السلام.

معرض دمنهور للكتاب

يأتي المعرض الذي يشارك فيه مجموعة من دور المشر الخاصة إلى جانب بعض قطاعات وزرة الثقافة، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ويعد حدثًا ثقافيًا ضخم يعزز الحركة الثقافية والمعرفية في محافظة البحيرة، كما يعد فرصة ذهبية لأهالي المحافظة للاستمتاع بمجموعة متميزة من الفعاليات الثقافية والفنية والتوعوية، إلى جانب الأنشطة الإبداعية المتنوعة.

وتقدم الهيئة في المعرض مجموعة كبيرة من إصداراتها المتنوعة من مختلف فروع المعرفة، بينها إصدارات مشروع طه حسين، وإصدارات سلسلة عقول، فضلا عن إصدارات تاريخ المصريين، وسلاسل التراث والنشر العام، وديوان الشعر المصري، واصدارات سلسلة أدباء القرن العشرين، وسلسلة الإبداع العربي، وغيرها من الإصدارات، كما تقدم مجموعة كبيرة من الإصدارات بأسعار رمزية تبدأ من جنيه وصولا إلى 20 جنيهًا.