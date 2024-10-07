إصابة 13 شخصًا عقرهم كلب ضال في قرية الأزهري ببني سويف

أصيب 13 شخصًا بإصابات متفرقة، عقرهم كلب ضال في قرية الأزهري التابعة لمركز سمسطا، جنوب غربي محافظة بني سويف.

بلاغ اصابة 13 شخصًا عقرهم كلب ضال ببني سويف

وتلقّت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوصول 13 شخصًا إلى مستشفى سمسطا المركزي، يعانون من جروح غائرة وسحجات ناتجة عن تعرضهم لهجوم من كلب ضال.

وعلى الفور، تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، حيث تم إعطاؤهم اللقاحات الوقائية ضد داء الكلب، وفقًا للبروتوكولات الطبية المتبعة في مثل هذه الحالات، وتم السماح للمصابين بالخروج من المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية واستقرارها، مع إلزامهم بمتابعة استكمال جرعات اللقاح الوقائي في المواعيد المحددة حسب التعليمات الطبية، لضمان عدم حدوث أي مضاعفات.

من جانبها، قامت الأجهزة الأمنية بتحرير محضر بالواقعة، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الكلاب الضالة في المنطقة، من أجل حماية السكان ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، وتكثف الأجهزة المعنية جهودها لتحديد مصدر الكلب الضال والتأكد من عدم وجود حالات مشابهة في المناطق المحيطة.

قلق من انتشار الكلاب الضالة بشوارع بني سويف

وتأتي هذه الواقعة وسط تزايد قلق الأهالي من انتشار الكلاب الضالة في القرى والمراكز بمحافظة بني سوف، مما يستدعي تعزيز جهود الطب البيطري لمكافحة تلك الظاهرة، وقد نشرت مديرية الصحة ببني سويف، التعليمات الطبية في حال التعرض لأي إصابات مماثلة، لضمان سلامتهم وتجنب حدوث أي مضاعفات صحية قد تنجم عن هذه الحوادث.

وطالب أهالي المحافظة، بشن حملات مكثفة من الطب البيطري لمكافحة الكلاب الضالة في المناطق السكنية، وذلك حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين، وخاصة في ظل تزايد حالات هجوم الكلاب على الأفراد في الآونة الأخيرة.