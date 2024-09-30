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خارج الحدود

إعلام إسرائيلي يفجر مفاجأة بشأن تأخير اغتيال يحيى السنوار

يحيى السنوار رئيس
يحيى السنوار رئيس حركة حماس، فيتو

زعمت القناة 12 الإسرائيلية، في نبأ عاجل منذ قليل، أنه في الأشهر الأخيرة كانت الفرصة سانحة لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار ولكن تقرر عدم تنفيذ العملية خشية إصابة مختطفين.

حقيقة مقتل يحيى السنوار

وأفاد موقع "واللا" الإسرائيلي بأن جهاز الأمن العام "الشاباك" نفى تقارير مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار ويعتقد أنه لا يزال على قيد الحياة.

إعلام عبري: الشاباك ينفي تقارير عن مقتل السنوار

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انقطاع الاتصال بالسنوار

وقالت القناة 14 إن "التقديرات الأمنية تشير إلى أنه أصيب ولم يُقتل"، لافتة إلى أن التقييم يجري على خلفية "انقطاع الاتصال بالسنوار".

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