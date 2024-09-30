إعلام إسرائيلي يفجر مفاجأة بشأن تأخير اغتيال يحيى السنوار
زعمت القناة 12 الإسرائيلية، في نبأ عاجل منذ قليل، أنه في الأشهر الأخيرة كانت الفرصة سانحة لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار ولكن تقرر عدم تنفيذ العملية خشية إصابة مختطفين.
حقيقة مقتل يحيى السنوار
وأفاد موقع "واللا" الإسرائيلي بأن جهاز الأمن العام "الشاباك" نفى تقارير مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار ويعتقد أنه لا يزال على قيد الحياة.
انقطاع الاتصال بالسنوار
وقالت القناة 14 إن "التقديرات الأمنية تشير إلى أنه أصيب ولم يُقتل"، لافتة إلى أن التقييم يجري على خلفية "انقطاع الاتصال بالسنوار".
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