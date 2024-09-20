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خارج الحدود

الديوان الأميري الكويتي يعلن وفاة الشيخ مشعل بن عبدالعزيز الصباح

الديوان الأميري الكويتي
الديوان الأميري الكويتي

 نعى الديوان الأميري الكويتي الشيخ مشعل بن عبدالعزيز الصباح، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 76 عاما.

وجاء في نعي الديوان الأميري الكويتي: «ينعى الديوان الأميري المغفور له الشيخ مشعل عبدالعزيز المالك الصباح عن عمر يناهز 76 عاما، وسيوارى جثمانه الثرى اليوم الجمعة بعد صلاة العصر»، مختتمًا «إنا لله وإنا إليه راجعون».

ويٌقام عزاء الراحل للرجال على المقبرة، وللنساء غدًا السبت والأحد بعد صلاة العصر فقط، حسبما أعلن الديوان الأميري في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

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