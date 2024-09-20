الديوان الأميري الكويتي يعلن وفاة الشيخ مشعل بن عبدالعزيز الصباح
نعى الديوان الأميري الكويتي الشيخ مشعل بن عبدالعزيز الصباح، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 76 عاما.
وجاء في نعي الديوان الأميري الكويتي: «ينعى الديوان الأميري المغفور له الشيخ مشعل عبدالعزيز المالك الصباح عن عمر يناهز 76 عاما، وسيوارى جثمانه الثرى اليوم الجمعة بعد صلاة العصر»، مختتمًا «إنا لله وإنا إليه راجعون».
ويٌقام عزاء الراحل للرجال على المقبرة، وللنساء غدًا السبت والأحد بعد صلاة العصر فقط، حسبما أعلن الديوان الأميري في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا».
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