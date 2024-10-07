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رياضة

اتحاد الكرة يعلن موعد قرعة دوري القسم الثالث

قرعة دوري القسم الثالث،
قرعة دوري القسم الثالث، فيتو

اتحاد الكرة، أعلن اتحاد الكرة المصري موعد إجراء قرعة مجموعات دوري القسم الثالث للموسم الجديد 2024 -2025، على أن تقام غدا الثلاثاء في الأفرع والمناطق المختلفة، وتم إخطار الفروع بذلك رسميا.

142 فريقا يشاركون في دوري القسم الثالث

 

وتقام مسابقة القسم الثالث بتواجد 142 فريقا مقسمين إلى 12 مجموعة، وتتراوح المجموعات الإثني عشر بين 11 فريقا بحد أدنى و17 فريقا بحد أقصى حسب المنطقة والفرع.

نظام الصعود والهبوط في دوري القسم الثالث

وحسب لائحة المسابقة التي تسلمتها الأندية المشاركة، يصعد الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدورى الممتاز ب ويهبط الأخير من كل مجموعة إلى القسم الرابع.

وأخطر اتحاد الكرة الأندية فى وقت سابق ببدء تسجيل وقيد القوائم الثانية أو الإضافية للأندية بمجرد اعتماد القوائم الأولية ويستمر بالنسبة لأندية الدوري الممتاز حتى 25 أكتوبر المقبل، ولأندية القسم الثاني حتى 22 سبتمبر المقبل، وللقسم الثالث حتى 25 سبتمبر، والرابع حتى 7 أكتوبر، قبل أن يتم المد لأندية القسمين الثانى والثالث.

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