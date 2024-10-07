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لطلاب المعاهد الأزهرية، كل ما تريد معرفته عن التقديم بالمسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم

مسابقة الأزهر السنوية
مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم
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أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن  فتح باب التقدم لمسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، للعام 2024 – 2025م، وذلك بداية من اليوم الإثنين 7 أكتوبر 2024م، ولمدة خمسة عشر يومًا، تحت إشراف الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد، ووفقًا للضوابط والشروط المُنظِّمة للمسابقات بالأزهر الشريف.

تفاصيل مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم

وأوضحت الإدارة العامة لشئون القرآن، أن مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم تنقسم إلى أربعة مستويات، وهي:

· المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا مرتلًا بأحكام التلاوة مع حسن الأداء.

· المستوى الثاني حفظ القرآن الكريم كاملًا.

· المستوى الثالث حفظ عشرين جزءًا من القرآن الكريم، بدءًا من سورة التوبة حتى نهاية سورة الناس.

. المستوى الرابع: حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، بدءًا من سورة العنكبوت حتى نهاية سورة الناس.

كما حددت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم الشروط العامة للمسابقة وشروط الاشتراك في كل مستوى؛ حيث يحق الاشتراك في المسابقة لطلاب المعاهد الأزهرية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي)، وطلاب الرواق الأزهري (شريطة عدم قيد الطالب بالمعاهد الأزهرية، ومكاتب التحفيظ الأهلية)، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف (شريطة عدم قيد الطالب بالمعاهد الأزهرية)، وبشرط ألا يزيد سن الطالب عن (18) عامًا.

شروط مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم

وجاءت شروط التقدم لكل مستوى كالتالي:

يحق لطلاب (مكاتب التحفيظ الأهلية، والأروقة، والمرحلة الابتدائية الأزهرية فقط) الاشتراك في المستويات الأربعة.

· يحق لطلاب المرحلة الإعدادية الأزهرية الاشتراك في المستويات (الأول والثاني والثالث فقط).

· يحق لطلاب المرحلة الثانوية الأزهرية الاشتراك في المستويَيْن (الأول والثاني فقط).

. لا يحق للطالب الاشتراك في أكثر من مستوى في العام الواحد.

. يحق للطالب الفائز بإحدى جوائز المسابقة الاشتراك في المستوى الأعلى فقط في الأعوام اللاحقة.

· لا يسمح للطالب بالتقدم من جهتين مختلفتين في وقت واحد.
 مراحل مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم

وعن مراحل المسابقة، فهي كالتالي:

-المرحلة الأولى (الترشيح للاشتراك في المسابقة): وتتم عن طريق الموجه المتابع للمكتب أو للمعهد.

-المرحلة الثانية (التصفيات الأولية): تُعقَد هذه المرحلة بالمناطق الأزهرية، ويُرشح الحاصلون على (80) درجة فأكثر للمرحلة الثالثة؛ للتنافس على المراكز الأولى.

-المرحلة الثالثة (التصفيات المؤهلة): تتم هذه المرحلة بالمناطق لاختيار الفائزين بالمنطقة والعشرة الأوائل فيها المؤهلين لدخول التصفيات النهائية، ويكون الطالب فائزًا في حالة حصوله على (90) درجة فأكثر في اختبارات هذه المرحلة.

-المرحلة الرابعة (التصفيات النهائية): تتم في القاهرة بين العشرة الأوائل من كل منطقة أزهرية في المستويات الأربعة؛ لتحديد الفائزين بالمراكز العشرة الأولى على مستوى الجمهورية.

وبخصوص المرفقات المطلوبة بجانب استمارة الطالب، فهي كالتالي:

مرفقات طالب المعهد: أصل شهادة ميلاد الطالب + طلب الاشتراك في المسابقة + خطاب ترشيح المعهد موقع من (مشرف مادة القرآن الكريم – موجه القرآن الكريم المتابع للمعهد – شيخ المعهد).

مرفقات طالب المكتب: أصل شهادة ميلاد الطالب + طلب الاشتراك في المسابقة + صورة بطاقة الرقم القومي للمحفظ + إفادة قيد الطالب بمدرسته في التربية والتعليم عليها صورة شخصية مختومة بخاتم المدرسة + خطاب ترشيح المكتب موقع من (مدير إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة – موجه القرآن الكريم المتابع للمكتب – محفظ المكتب) + إقرار المحفظ بأن الطالب تابعٌ لمكتبه وغير تابع لأي مكتب آخر.

مرفقات طالب الرواق: أصل شهادة ميلاد الطالب + طلب الاشتراك في المسابقة + إفادة قيد الطالب بمدرسته في التربية والتعليم عليها صورة شخصية مختومة بخاتم المدرسة + خطاب ترشيح المكتب موقع من (مدير الرواق – منسق الرواق – محفظ الرواق).

علمًا أن التقديم للمسابقة، سيتم إلكترونيًّا من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، عبر الرابط التالي: على أن يبدأ التقديم في اليوم الإثنين 7 أكتوبر 2024م، ولمدة 15 يومًا.

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