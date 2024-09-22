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“لك حبي وفؤادي”، أجواء خاصة لتحية العلم في طابور المعاهد الأزهرية مع أول أيام الدراسة (فيديو)

تحية العلم في المعاهد
تحية العلم في المعاهد الأزهرية، فيتو
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رصدت عدسة “فيتو” أجواء طابور الصباح في معهد حلمية الزيتون النموذجي للمرحلة الإعدادية والثانوية بمحافظى القاهرة وذلك في أول أيام الدراسة.

بداية العام الدراسي الجديد في المعاهد الأزهرية 

حيث انتظمت الدراسة اليوم الأحد في كافة المعاهد الأزهرية وذلك بعد بدايتها أمس السبت في المعاهد التي تعمل بنظام الفترتين. 

وحضرت “فيتو” أجواء طابور الصباح في معهد حلمية الزيتون وسط أجواء مفعة بالنشاط من قبل الطلاب.

 

بدوره، استهل الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، العام الدراسي الجديد 2024/ 2025 بزيارة ميدانية إلى منطقة الأقصر الأزهرية، حيث قام بتفقد معهد فتيات منشأة العماري الإعدادي الثانوي بعد تجديده، يرافقه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية وعدد من قيادات المنطقة.

بداية العام الدراسي في المعاهد الأزهرية 

وخلال طابور الصباح، ألقى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية كلمة هنأ فيها العاملين بالمعهد، وأولياء الأمور،والطالبات ببدء العام الدراسي الجديد، وبذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما تقدم بالتهنئة للشعب المصري والعربي بمناسبة اقتراب ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، مشددًا على أن بناء الأوطان يعتمد على «بناء الإنسان» في جميع جوانبه العقلية والنفسية والدينية والسلوكية.

وأشاد الشيخ أيمن عبد الغني بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «بداية جديدة لبناء الإنسان»، داعيًا الطالبات إلى المشاركة في المبادرة بفاعلية، والجد والاجتهاد لتحصيل العلم والمعرفة، ليكنّ قادرات على تنشئة أجيال واعية تستطيع مواجهة التحديات والمساهمة في نهضة الوطن.

وفي ختام كلمته، دعا فضيلته لمصر وشعبها وجيشها وأمنها وللأزهر الشريف بالتوفيق والسداد، وأن يحفظ الله الوطن من كل سوء، ويحقق له المزيد من التقدم والازدهار، مؤكدًا أن الأزهر سيظل داعمًا لكل ما يسهم في رفعة مصر ونهضتها.

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