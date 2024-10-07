الخريطة الزمنية لامتحانات المعاهد الأزهرية.. إجازة نصف السنة تبدأ 25 يناير.. امتحانات النقل 23 ديسمبر والشهادتين الابتدائية والإعدادية 16 يناير.. والثانوية 27 مايو

وافق المجلس الأعلى للأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على مقترح الإدارة المركزية للامتحانات فى تحديد مواعيد بدء الدراسة وإجازة نصف العام فى المعاهد الأزهرية ومعاهد البعوث للعام الدراسى 2024-2025، وبدأت الدراسة 21 سبتمبر الماضى لتكون إجازة نصف العام اعتبارًا من السبت 25 رجب 1446 هجريًا الموافق 25 يناير 2025 ميلاديًا، وتنتهى يوم الخميس 7 من شعبان 1446 هجريًا الموافق 6 من فبراير 2025 ميلاديًا.

موعد بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني في المعاهد الأزهرية

كما اعتمد المجلس الأعلى للأزهر بداية الفصل الدراسى الثانى يوم السبت 9 شعبان 1446 هـ الموافق 8 من فبراير 2025م، كما تم تحديد مواعيد امتحانات النقل الابتدائى والاعدادى والنقل الاعدادى بمعاهد البعوث الإسلامية لتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم الاثنين 22 من جمادى الآخر 1446 هـ الموافق 23 من ديسمبر 2024 م، والفصل الدراسى الثانى يوم الثلاثاء 23 من شوال 1446 هـ الموافق 22 من أبريل 2025 م، والدور الثانى يوم الأحد 24 من محرم 1447 هـ الموافق 20 من يوليو 2025م.

أما امتحانات النقل الثانوي بالمعاهد الثانوية والبعوث الإسلامية الأزهرية، تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم الاثنين 29 من جمادى الآخر 1446 هـ الموافق 30 ديسمبر 2024 م، والفصل الدراسى الثانى يوم الثلاثاء 1 من ذى القعدة 1446هـ الموافق 29 من أبريل 2025 م، والدور الثانى يوم الأحد 24 من محرم 1447 هـ الموافق 20 من يوليو 2025 م.

أما امتحانات النقل لمعاهد القراءات الأزهرية الدور الأول يوم الثلاثاء 1 من ذى القعدة 1446 هـ الموافق 29 من أبريل 2025 م، الدور الثانى يوم الأحد 24 من محرم 1447 هـ الموافق 20 من يوليو 2025 م.

امتحانات الشهادات العامة الأزهرية

وفيما يخص امتحانات الشهادات العامة الأزهرية فقد تحدد امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية ليبدأ الفصل الدراسى الأول يوم الخميس 16 من رجب 1446 هـ الموافق 16 من يناير 2025 م، والفصل الدراسى الثانى يوم الاثنين 14 من ذى القعدة 1446 هـ الموافق 12 من مايو 2025م، الدور الثانى يوم الاثنين 9 من صفر 1447 هـ الموافق 4 من أغسطس 2025م.

وبالنسبة لامتحانات شهادات القراءات فقد تحدد الدور الأول يوم الأثنين 14 من ذى القعدة 1446 هـ الموافق 12 مايو 2025م، الدور الثانى يوم الاثنين 9 من صفر 1447 هـ الموافق 4 من أغسطس 2025 م.

موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

أما امتحانات الشهادات الثانوية الأزهرية وإعدادية البعوث وثانوية البعوث الدور الأول يوم الثلاثاء 29 من ذى القعدة 1446 هـ الموافق 27 من مايو 2025 م، الدور الثانى يوم الثلاثاء 24 من صفر 1447 هـ الموافق 19 من أغسطس 2025 م. على أن تكون امتحانات مسابقة القبول لمعاهد القراءات يوم السبت 13 من ربيع الأول 1447 هـ الموافق 6 من سبتمبر 2025 م.

كما تم التأكيد على استمرار جميع أعمال الامتحانات أيام العطلات الرسمية، مع مراعاة تعديل التاريخ الهجرى بما يتوافق مع التقويم الميلادى إذا اقتضى الأمر ذلك، وينتهى العام الدراسى فى جميع المعاهد الأزهرية بانتهاء أعمال الامتحانات للعام الدراسى 2024-2025، تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثانى ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور، وتعقد الامتحانات الشفهية أثناء الامتحانات التحريرية ويتخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.