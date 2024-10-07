بعد وصوله لبئر العبد، رئيس السكة الحديد يكشف المخطط الجديد لقطار سيناء

قال المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر: "إن إعادة خط قطار شمال سيناء تكلف أكثر من 2 مليار جنيه بعد توقفه عن التشغيل 50 عاما، واستمر العمل في التنفيذ لمدة عام ونصف".

مد خط السكك الحديدية للعريش

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": نستهدف المرحلة المقبلة مد خط السكك الحديدية من بئر العبد إلى العريش ثم من العريش إلى طابا.

ربط ميناء العريش بميناء طابا

ولفت إلى أن المخطط بالنسبة لخط قطار سكك حديد سيناء أن يربط ميناء العريش بميناء طابا، معقبا هذه ملحمة وطنية أكثر منها إعادة تشغيل خطوط للقطارات.





إعادة تشغيل قطار سيناء

واستقبلت محطة قطار بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء قطار سيناء بعد توقف ما يقرب من 50 عاما بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل.