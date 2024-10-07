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محافظات

في حفل وصول أول قطار لبئر العبد، وزير النقل: تنمية سيناء مخطط لها منذ عشرات السنوات (فيديو)

وزير النقل مع مشايخ
وزير النقل مع مشايخ سيناء

أكد اللواء كامل الوزير وزير النقل أن تنمية سيناء مخطط لها منذ عشرات السنوات، مشيرا إلي أنه تم إنشاء قضبان السكك الحديدية عام 2011 ولكن سرقت، فتم إعادة انشائها مرة أخري.

ويأتى ذلك خلال اجتماع وزير النقل  مع مشايخ وعواقل محافظة شمال سيناء، بمناسبة الاحتفال بوصول أول قطار إلي مدينة بئر العبد بعد توقف دام نحو 50 عاما.

وكان  العشرات من أهالي مدينة بئر العبد في شمال سيناء استقبلوا وزير النقل اللواء كامل الوزير بالزغاريد والزي السيناوي ملوحين بأعلام مصر.

وشهد الفريق كامل الوزير  وزير النقل، التشغيل التجريبي لقطار سيناء والذي دخل الخدمة للمرة الأولى منذ شهريين، ومن المقرر أن يساهم في إحداث نقلة لتنمية سيناء خلال الفترة القادمة.

واستقبلت محطات قطار سيناء، قطارات البضائع القادمة من الموانئ القريبة منها، في أول عبور لحركة نقل البضائع من موانئ شرق بورسعيد وغيرها عبر بوابة سيناء، الأمر الذى يفتح آفاقا للتنمية بسيناء خلال الفترة المقبلة.

واستعرضت وزارة النقل التشطيبات النهائية لمحطة بالوظة بعد تجديدها واستعادة كفاءتها، ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط الفردان -بئر العبد، حيث نشرت الوزارة تقريرا مصورا لرصيف المحطة والمباني الرئيسية لها.

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