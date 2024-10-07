الإثنين 07 أكتوبر 2024
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اقتصاد

رئيس هيئة المعارض: منفتحون على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

جانب من اللقاء ؛
جانب من اللقاء ؛ فيتو

استقبل اللواء شريف الماوردي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وفدًا من مؤسسة تطوير الدقهلية برئاسة المهندس محمد عبد العظيم، بمقر مركز القاهرة للمعارض والمؤتمرات، تأكيدًا على دور المجتمع المدني في خدمة المجتمع، ودوره في دعم جهود التنمية.

 

دور الهيئة المصرية للمعارض في دعم الصادرات

في مستهل اللقاء، رحب اللواء الماوردي بالحضور، مسلطًا الضوء على الدور الذي تلعبه الهيئة في تنظيم المعارض الداخلية والخارجية.

 

 

وأكد أن الهيئة تقدم دعمًا كبيرًا للعارضين المصريين المشاركين في المعارض الدولية. وأوضح أن المعارض الخارجية وسيلة فعالة للترويج للمنتجات المصرية، ما يسهم في زيادة معدلات الصادرات ويعزز من قيمة الجنيه المصري بتوفير العملة الصعبة.

 

الانفتاح على المجتمع المدني

وأشار اللواء شريف الماوردي إلى أن الهيئة تدرك أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، مشددًا على أن هذا اللقاء يمثل جزءًا من استراتيجية الهيئة للانفتاح على المجتمع المدني، بما يتيح نشر الوعي بدورها في مختلف المحافظات. وأعرب عن تقديره لدور مؤسسة تطوير الدقهلية في تقديم أفكار تسهم في تنمية المحافظة، مؤكدًا أن الهيئة ترحب بأي شراكات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف اللواء الماوردي إلى أن التعاون بين الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات ومؤسسة تطوير الدقهلية يمكن أن يؤدي إلى تعزيز دور الهيئة في الترويج للمنتج المصري. 

وقال: “نحن نرى في هذا التعاون فرصة لتعظيم دور الهيئة في خدمة الصناع بمحافظة الدقهلية، وتعزيز حضور المنتج المصري في الأسواق العالمية من خلال مشاركتهم في المعارض الخارجية التي تنظمها الهيئة. هذا التعاون يضمن وصول منتجات المحافظة إلى العالم ويحقق الترويج الجيد للقطاعات الإنتاجية المختلفة”.

أبرز الحضور في اللقاء حضر اللقاء اللواء مصطفى مقبل، نائب رئيس المؤسسة، والدكتور أحمد منير حسّان، أمين عام مؤسسة تطوير الدقهلية، والدكتور أشرف البدراوي، والدكتورة شذى حماد، أستاذة بكلية جامعة المنصورة، واللواء والمهندس سعيد آل دكروري، واللواء رضا الشناوي، واللواء محمد راشد، مساعد وزير الداخلية للأدلة الجنائية، والدكتور جمال متولي بمعهد أورام الإسماعيلية، وابتسام كمال، معدة برامج في قناة الدلتا.

 

تقدير لمؤسسة تطوير الدقهلية

تأسست مؤسسة تطوير الدقهلية في أكتوبر على يد المهندس محمد عبد العظيم، وهي مؤسسة تنموية غير ربحية تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة في محافظة الدقهلية. 

وقد ضم الوفد المشارك عددًا من الشخصيات البارزة في المحافظة، الذين أعربوا عن رغبتهم في التعاون مع الهيئة لتحقيق أهداف مشتركة تخدم المجتمع.

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اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات شريف الماوردي مركز القاهرة للمعارض والمؤتمرات

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