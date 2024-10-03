الخميس 03 أكتوبر 2024
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اقتصاد

هيئة المعارض: تنظيم بعثات تجارية للخارج وتمثيل مصر في الفعاليات الخارجية

اللواء شريف المواردي
اللواء شريف المواردي رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض

أكد اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض، أن  هيئة المعارض المصرية تعمل على عدة محاور، أبرزها تنظيم بعثات تجارية للخارج وتمثيل الدولة المصرية فى كافة الفعاليات الخارجية.

 تشجيع المنتج المحلي للنفاذ للأسواق العالمية

 وقال الماوردى إن هذا  بهدف تشجيع المنتج المحلي للنفاذ للأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات المصرية، بجانب تشجيع كافة المصدرين المحليين بالمشاركة فى المعارض الدولية وتذليل كافة العقبات أمامهم للمشاركة الفعالية دوليا.

 جاء ذلك خلال اللقاء الصحفى الذى عقد على هامش  افتتاح معرض «كايرو فاشون & تكس» بمشاركة 500 شركة محلية واجنبية، وذلك نيابة عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،  مساء اليوم الخميس،إذ تستمر فعاليات المعرض خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر 2024 بمركز المعارض والمؤتمرات بمدينة نصر.

 صناعة المعارض مهمة جدا  لإنعاش كافة القطاعات الصناعية

 وأشار إلى أن صناعة المعارض مهمة جدا لإنعاش كافة القطاعات الصناعية.

 خطة عمل هيئة المعارض

 ولفت  الماوردي إلى أن الهيئة تعمل علي عدة محاور من خلال تنظيم المعارض في مصر والخارج وكذلك جذب بعثات مشترين دوليين بالإضافة إلي تنظيم بعثات تجارية لتشجيع المنتج المصري والترويج له محليا وخارجيا.

 هيئة المعارض: التنسيق مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات  لزيادة الصادرات

 وأشار إلى أن الهيئة تعد حلقة الوصل بين المصنعين والمستوردين والتجار المحليين كما تقوم بالتنسيق مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات من أجل توحيد الجهود لتنشيط السوق وزيادة الصادرات.

وأوضح أن معرض كايرو فاشون اند تكس من المعارض الهامة المتخصصة في قطاع الملابس والأقمشة ومستلزماتها، متابعًا: نرحب كثيرًا بوجود وفود من الدول العربية والأجنبية خلال هذا المعرض.

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