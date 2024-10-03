شريف الماوردي: هيئة المعارض تشارك في 140 معرضا دوليًا لتشجيع الصناعة الوطنية

كشف اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض،عن مشاركة مصر فى نحو 140 معرضا دوليا، ضمن خطة هيئة المعارض خلال الفترة المقبلة، بدءا من فرنسا وحتى الصين وكافة الدول الخارجية.

افتتاح معرض «كايرو فاشون & تكس» بمشاركة 500 شركة محلية واجنبية

جاء ذلك خلال اللقاء الصحفى الذى عقد على هامش افتتاح معرض «كايرو فاشون & تكس» بمشاركة 500 شركة محلية وأجنبية، وذلك نيابة عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مساء اليوم الخميس،إذ تستمر فعاليات المعرض خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر 2024 بمركز المعارض والمؤتمرات بمدينة نصر.

فوائد عودة مصر لعضوية الاتحاد الدولي للمعارض "اليوفي"

وأشار الماوردي ، فى تصريحاته إلى فوائد عودة مصر لعضوية الاتحاد الدولي للمعارض "اليوفي"، كمنظمة كبري عالمية كبري تضم أكثر من 90 دولة

وأكد أنه سيتم استغلال تلك العضوية كبوابة لدخول مصر للمشاركة فى كافة الفعاليات التي تطلقها الدول الأعضاء.

500 شركة تعمل فى صناعة الملابس والاقمشة تشارك فى «كايرو فاشون & تكس»

وافتتحت فعاليات معرض «كايرو فاشون & تكس» في دورته الـ 75، تحت رعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية وغرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، بمشاركة 500 شركة تعمل فى صناعة الملابس والاقمشة، من مصر والدول الأجنبية تضم جنسيات عديدة من بينها الهند تركيا والصين وألمانيا وإيطاليا.