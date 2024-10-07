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أخبار مصر

خطة وزارة النقل للوصول لـ 2 مليون راكب يوميا للقطارات عام 2030

قطار
قطار

تعمل وزارة النقل على خطة متكاملة لرفع طاقة نقل الركاب بالسكك الحديد من الآن وحتى عام 2030، وذلك بالتزامن مع تشغيل قطار سيناء اليوم ودخول القطار للخدمة بعد توقف منذ خمس عقود ماضية.

 

تطوير الوحدات المتحركة 

وتأتي الخطة التى اعتمدتها السكك الحديدية  بهدف رفع طاقة نقل الركاب من 900 ألف راكب / يوم  عام 2014 إلي 1,5 مليون راكب بنهاية عام 2024 لتصل إلي 2 مليون راكب في عام 2030 ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 4.5 مليون طن سنويًا  إلي 13 مليون طن عام 2030.

 

وفي هذا الإطار تم توريد عدد 111 جرار جديدGE  من إجمالي عدد 260 جرار مخطط توريدها وإعادة تأهيل عدد 60 جرار من إجمالي 172 جرار مخطط إعادة تأهيلها وتم وصول عدد 4 قطارات من إجمالي عقد توريد 7 قطارات من شركة تالجو الأسبانية، وتم بدء تشغيل القطار الأول يوم 24/ 12/ 2022 وجاري حاليًا التشغيل التجريبي للقطار الثاني بدون ركاب علي خط القاهرة – أسوان تمهيدًا للتشغيل بالركاب.

وتم توريد 725 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة من شركة جانزمافاج المجرية وتم الانتهاء من إعادة تأهيل 1265 عربة عادية (تحيا مصر) من إجمالي 1386 عربة.

وجارى العمل في تطوير العربات المتبقية بعدد 121 عربة وتم توريد 133 عربة بضائع سطح للحاويات من إجمالي عدد 140 عربة، كما تم توريد 25 عربة غلال من مصنع سيماف من إجمالي 75 عربة جاري تصنيعها وجار تصنيع عدد 1000 عربة بضائع أنواع مختلفة.

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