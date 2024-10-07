محافظ الإسكندرية يقود حملة مُكبرة لإزالة مبان مخالفة بحي المنتزه

قاد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، حملة مُكبرة لتنفيذ قرارات إزالة لـ 5 عقارات مخالفة مقامة على أراض غير مخططة بدون ترخيص، وذلك نظرًا لكونها تعرض حياة المواطنين للخطر، ولتعديها على أراضي الدولة بمنطقة المراغي حي المهندسين بنطاق حي منتزه أول، بحضور مدير أمن الإسكندرية، ومدير عام المرافق، ورئيس حي المنتزة أول، وعدد من الأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية بالمحافظة.





بدأت الحملة بتنفيذ قرار إزالة الـعقار الأول الكائن بالمراغي شارع الوحدة الصحية مكون من دور أرضي و4 طوابق علوية هيكل خرسانة، والواقع على مساحة تقدر بنحو 300م، وقد صدر له قرارا إزالة رقما ( 925 لسنة 928 – 2024 لسنة 2024)، ثم توجهت الحملة لتنفيذ الإزالة بالعقار الثاني الكائن بشارع جانبي من شارع الوحدة الصحية المكون من دور أرضي وأعمدة وحوائط أول علوي والواقع على مساحة تقدر بنحو 400 م، حيث صدر له قرار إزالة رقم (984 لسنة 2024).

كما تم تنفيذ قرار إزالة للعقار الثالث المكون من أرضي وأول علوي بشارع متفرع من شارع الوحدة الصحية على مساحة تقدر بنحو 400 م حيث صدر له قرار إزالة رقم (922 لسنة 2024)، ثم امتدت الإزالة لتشمل العقار الرابع المكون من أعمدة وحوائط أرضي بدون سقف الكائن بحي المهندسين أخر شارع الوحدة الصحية على مساحة 150م حيث صدر له قرار إزالة رقم (24 لسنة 2024)، كما شملت الإزالة العقار الخامس المكون من دور أرضي وأول علوي على مساحة تقدر بنحو 120م حيث صدر له قرار إزالة، كما تم تنفيذ قرار إزالة لبناء في المهد بدون ترخيص مكون من أرضي محلات ودور أول علوي وصيدلية بدون ترخيص، الكائن بشارع متفرع من شارع الصحة والمراغي، على مساحة تقدر بنحو 400 م.



هذا وقد كلف الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، كافة الأجهزة المعنية بالاستمرار في تنفيذ حملات الإزالة ورصد المباني المخالفة مع التركيز على إزالة حالات التعدي في "المهد" وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ، وأكد سيادته أنه لن يسمح بوجود أي مخالفات بناء أو تعديات جديدة على أملاك الدولة بنطاق محافظة الإسكندرية تحت أي مسمى.