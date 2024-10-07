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رياضة

مبابي ينافس فينيسيوس وكارفاخال على جائزة لاعب الشهر في ريال مدريد

مبابي، فيتو
مبابي، فيتو

تواجد النجم الفرنسى كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، على رأس قائمة المرشحين لجائزة لاعب شهر سبتمبر الماضي، في صفوف الميرنجي.

وضمت القائمة 4 لاعبين آخرين هم الثلاثي: البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو وإيدير ميليتاو، بالإضافة إلى الإسباني داني كارفخال، الذى تعرض لإصابة خطيرة سيغيب على إثرها لنهاية الموسم.

وانضم مبابي لصفوف ريال مدريد، مطلع الموسم الجاري، قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.

وكان ريال مدريد قد حقق فوزًا ثمينًا على حساب فياريال، بنتيجة 2-0، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو، يوم السبت الماضي، في الجولة التاسعة لليجا.

ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 21 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر برشلونة.

 

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