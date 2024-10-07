الصحة: 120 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل

كشف الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة عن مستجدات العمل بـ "منظومة التأمين الصحي الشامل"، مشيرا إلى أن عدد المسجلين بالمنظومة في المحافظات التي تم تطبيق العمل بها، وصل إلى 5.431 مليون منتفع، بإجمالي خدمات مقدمة 49 مليون و686 ألف خدمة طبية، فضلًا عن 30 مليونا و110 آلاف خدمة طب أسرة، وإجراء 620 ألف عملية جراحية، بمتوسط نسب رضاء منتفعين وصلت 90%، وذلك من خلال 247 منشأة مسجلة وحاصلة على معايير الاعتماد القومية، و2 مستشفى معتمد دوليًا، وأول مستشفيين خضراء باعتراف دولي، وذلك بتكلفة 51.2 مليار جنيه.

خطط العمل بالمرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل

وكشف وزير الصحة في تصريحات صحفية اليوم عن خطط العمل بالمرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل (دمياط، مطروح، كفر الشيخ، شمال سيناء، المنيا) والمستهدف أن ينتفع بها 12.8 مليون مواطن، بتكلفة 120 مليار جنيه.

أوضح تصنيف المستشفيات المقترحة بالخطة وأسباب اختيارها، وكذلك معدل الأسرة، طبقًا لمقترح المستشفيات والتي تبلغ 65 مستشفى بإجمالي 10 آلاف و669 سريرًا، و516 مركز رعاية أولية، قابلة للتعديل طبقًا للمسح الميداني، موضحًا أن خطة العمل تتضمن تطوير وإنشاء جديد لـ 40 مستشفى بتكلفة 44.4 مليار جنيه، و516 وحدة رعاية أولية، بتكلفة 30.96 مليار جنيه.