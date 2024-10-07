صناعة النواب تناقش خطة عملها بدور الانعقاد الخامس، تعرف علي أبرز القضايا

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمد السلاب، خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الخامس.

الأسواق الخارجية الكبرى



وقال النائب محمد السلاب، إن مصر تمتلك عددا كبيرا من المميزات للمصنعين، منها أنها تعد بوابة للأسواق الخارجية الكبرى مثل أفريقيا وأوروبا، كما أنها تمتلك أرخص عمالة، بالإضافة إلي المواد الخام، كما أنها مازالت تعد من أرخص الدول في سعر الطاقة.

وتابع، لدينا مشكلات، نسعى لحلها مثل دعم الصادرات وملف الأراضي الصناعية، والقروض الصناعية المرتفعة والتى تتسبب في زيادة تكلفة الإنتاج.

وأضاف، خلال الـ ٣ شهور الماضية حدث طفرة في الصناعة، بعدما مرت الصناعة بفترة صعبة، متابعا: كنا نحتاج قرارات ثورية وهو ما أصبح موجودا.



وأيده النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، قائلا،: بالفعل وزارة الصناعة قامت بعدد كبير من الإجراءات خلال الفترة الماضية، وأعلنت عن التزامها بإجراءات مثل فتح كل المصانع المغلقة.

دعوة وزير الصناعة لحضور اجتماع اللجنة



وأضاف، بالفعل قطاع الصناعة يحتاج ذلك النهج الثورى، مشيرا إلي أهمية دعوة وزير الصناعة لحضور اجتماع اللجنة، ليوضح لنا ما تم تنفيذه علي أرض الواقع خلال الفترة السابقة.

وبدوره أكد النائب محمد المرشدى، أهمية توطين الصناعة من خلال تشجيع المصنعين لتصنيع مستلزمات الإنتاج، وهو ما يتطلب وجود إجراءات لدعم صناعة المنتجات المحلية

وشدد علي ضرورة بحث آليات وضوابط للحد من الاستيراد غير الشرعى الذى يتسبب في دخول منتجات وسلع تنافس الإنتاج المحلي، وذلك ببحث الثغرات التى تسمح بدخول تلك المنتجات.

الحوافز الاستثمارية



وأشارت النائبة شيرين عليش، إلي أهمية بحث الحافز الاستثمارى، موضحة بأن المغرب تقدم حافزا للمستثمرين يصل إلي ٣٠ في المائة.

وطالب النائب مصطفي بدران، بإعداد خريطة صناعية، مشيرا إلي أن الفترة الحالية تعد فرصة عظيمة لمصر لن تتكرر في جذب الاستثمارات، نظرا لأن السوق الأمريكي والأوربى يفرض ضرائب إغراق تصل إلى ١٠٠ بالمائة، مما يجعل المستثمرين يهربون من تلك الدول ويبحثون عن أسواق مثل مصر.

وتابع، أيضا لابد من فلترة الفاتورة الجمركية، للمساعدة في زيادة التصدير.