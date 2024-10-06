الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حالة الطقس غدًا الإثنين 07- 10- 2024 بوادي النطرون

حالة الطقس غدًا بوادي
حالة الطقس غدًا بوادي النطرون، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بوادي النطرون بمحافظة البحيرة غدا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الإثنين طقسا حارا نهارًا، لطيفا ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات  الحرارة 35 نهارًا و25 درجة ليلا.

 

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس حار نهارا  على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا، وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 


الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد، وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس  غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى:  22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى:23
 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوداث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

حالة الطقس البحيرة حالة الطقس غدا وادى النطرون هيئة الأرصاد الجوية

مواد متعلقة

البحيرة تحتفل بانتصارات أكتوبر بافتتاح كرنفال الرسم بمشاركة 300 طفل (صور)

تحرير 3 محاضر لحرق قش الأرز في البحيرة

سكرتير عام البحيرة يتابع جهود حملات النظافة وإزالة التعديات وأعمال مواجهة حرق قش الأرز

حبس عاطل لحيازته 8 قطع سلاح نارى فى البحيرة

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر، والنشطاء: فيه حلقة مفقودة وحكاية الذرة يصعب تصديقها

مرموش يسجل هدفين ويصنع آخر في تعادل فرانكفورت مع بايرن بالدوري الألماني (فيديو وصور)

صحيفة أمريكية تؤكد صحة التصريحات المصرية حول أنفاق محور فيلادلفيا بين غزة وسيناء

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر (فيديوجراف)

لاعب زد على رادار الأهلي لتدعيم مركز الجناح بالميركاتو الصيفي

بدون ناد من 9 أشهر، من هو أوفي إيجاريا لاعب الزمالك المحتمل؟ (فيديو وصور)

أبطالها 30 فردا، بطولات القوات المسلحة في رأس العش (فيديو)

بتراجع يصل لـ7.5 جنيه، انخفاض أسعار البيض في الأسواق

منوعات

المزيد

وفاة 11 شخصًا جراء تناول كحول مغشوش في إيران

روسيا تستعد لإطلاق مركبتين جديدتين إلى المحطة الفضائية

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر، والنشطاء: فيه حلقة مفقودة وحكاية الذرة يصعب تصديقها

تطوير برمجيات جديدة بالذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الفحوصات الطبية

المزيد

خدمات

المزيد

الإجراءات القانونية والشروط الواجب توافرها عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في الضفة الغربية بعد عام من انطلاق طوفان الأقصي ؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: 6 أكتوبر من أيام الله الواجب الفرح بها (فيديو)

تفسير حلم الحصان الأبيض في المنام وعلاقته بتخطي الصعاب وتجاوز المشكلات

يوم الفتح، تفسير الشعراوي للآية 29 من سورة السجدة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية