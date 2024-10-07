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خارج الحدود

كلمة نارية من أبو عبيدة بمناسبة مرور عام على طوفان الأقصى: نخاطبكم من غزة العصية

أبو عبيدة، فيتو
أبو عبيدة، فيتو

قال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الإثنين، إنه "بعد عام من بداية معركة طوفان الأقصى نخاطبكم من غزة العصية الصامدة القاهرة لعدوها".

وأضاف أبو عبيدة: "عام مر على عملية الكوماندوز الأكثر احترافية ونجاحا في العصر الحديث.. ضربنا العدو ضربة استباقية هائلة بعدما وصل تخطيطه لضربة كبرى للمقاومة بغزة مراحله النهائية.. معركة طوفان الأقصى جاءت بعد أن وصل العدوان على الأقصى مرحلة خطيرة غير مسبوقة".

 

مرور عام على انطلاق طوفان الأقصى

وتابع أبو عبيدة: "معركة طوفان الأقصى جاءت بعدما توغل العدو في الاستيطان والتهويد والعدوان على الأسرى.. شعبنا صمد صمودا أسطوريا رغم بطش العدو وقوى البغي والعدوان.. معركة طوفان الأقصى جاءت بعدما تغول العدو في الاستيطان والتهويد والعدوان على الأسرى.. وفي محيط فلسطين جبهات مشتعلة تقاتل إلى جانب شعبنا وتسنده وتقاتل العدو مباشرة وتكبده خسائر كبيرة".

واستطرد أبو عبيدة: "مسيرات اليمن والعراق تتجول في سماء فلسطين المحتلة وتضرب العدو وتكبده خسائر كبيرة.. بعد عام من بدء طوفان الأقصى جمهورية إيران الإسلامية توجه ضربات الوعد الصادق لترهب العدو.. لا يشد هذا الكيان إلا حبال الإدارة الأمريكية المعهودة التي ستنقطع بلا شك مع مرور الزمن".

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أبو عبيدة كتائب القسام حماس

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