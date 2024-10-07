وزير الصحة: الانتهاء من 1219 مشروعا بتكلفة 177 مليار جنيه

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، أن هناك 1219 مشروعا تم الانتهاء منها خلال 10 سنوات من 2014 حتى 2024، وبتكلفة تقدر بـ 177 مليار جنيه.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، اليوم الاثنين، للاستماع إلى بيان الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، عن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.



وأوضح أن هذه المشروعات ما بين تطوير المستشفيات وإعادة هيكلة أو إنشاء مستشفيات جديدة ورفع كفاءة المنشآت الصحية.

أسرة رعاية وحضانات وغرف عمليات

وأشار إلى أن هناك مشروعات تلتزم الدولة بالانتهاء منها في يناير 2025 وعددها 20 مشروعا بين أسرة رعاية وحضانات وغرف عمليات وغيرها، مؤكدا أن هناك 4 من 20 مستشفى تم الانتهاء منها بنسبة 100%، و14 بنسبة من 90 إلى 97%، وكل مستشفى ينتهى من الإجراءات الإنشائية تحتاج إلى الفرش الطبي بتكلفة تقدر بمليارات حتى تستطيع المستشفى تقديم الخدمة، وهذا يتم على كافة محافظات الجمهورية.

وقال وزير الصحة: هناك مستشفيات عمرها من 100 إلى 120 سنة، بدأنا بفكرة المستشفيات التي يتجاوز عمرها 50 سنة، بتقييم هذه المستشفيات ووضع برنامج زمنى حتى لو على 10 سنوات لتطوير ما يمكن تطويره، وهناك مستشفيات خارج نطاق التطوير وقد يكون تكلفة إنشاء مستشفى جديد أقل من تطوير مستشفى مر عليه أكثر من 80 سنة.

إنشاء المدينة الطبية الجديدة

كما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، تفاصيل إنشاء المدينة الطبية الجديدة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، قائلا:" القيادة السياسية حريصة على انشاء تلك المدينة التي ستكون إضافة قوية للمنظومة الصحية فى مصر ستنافس بقوة المدن الطبية فى العالم بل ستتفوق على العديد منها، وبالفعل هناك خطوات جادة فى هذا الإطار".

وأوضح عبد الغفار، أن المدينة مساحتها تصل إلى 230 فدانا، بتكلفة تصل لـ25 مليار جنيه بالعاصمة الإدارية الجديدة، تتكون المدينة الطبية من مستشفيات وعيادات تخصصية لعلاج السكر، والكلى والكبد، القلب، تقدم خدمات بجودة عالمية للمرضى وفقا لأحدث البروتوكولات العلاجية.

وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء: "تضم المدينة 18 معهدًا طبيًا متخصصًا تحت سقف واحد، وتضم سعة سريرية أكثر من 4200 سرير، فضلًا عن مراكز بحثية ومعامل مركزية وخدمات طبية تكميلية من بينها خدمات الأشعات وبنك الدم، تشمل مدينة سكنية متكاملة للأطباء وفنادق تستهدف جذب السياحة العلاجية".