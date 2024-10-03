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مرتباتهم 30 ألف جنيه فقط، استقالات جماعية لمهندسين في بتروجيت وإنبي بسبب تدني الأجور

المهندس كريم بدوي،
المهندس كريم بدوي، فيتو
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كشف مصدر بقطاع البترول لـ فيتو أن هناك حالة من العزوف لدى مهندسي بعض شركات قطاع البترول وعلى رأسها شركتي إنبي وبتروجيت.

وأكد المصدر أن معظم مهندسي الشركتين حصلوا على إجازات بدون مرتب بل ووصل الأمر إلى تقديم بعضهم استقالات من الشركة.

وأشار المصدر إلى أن السبب وراء هروب الكثير من المهندسين بشركتي إنبي وبتروجيت هي قلة المرتبات في ظل حصولهم على مرتبات متدنية وأزمات مالية تضرب شركات القطاع وتأخر شركة جاسكو عن منح مستحقات بعض الشركات التي قدرت بالمليارات.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن الشركة تواجه أزمة في هروب كل المهندسين الذين يتم الاستعانة بهم في المشروعات الخارجية والسبب قلة المرتبات والعروض التي تعرض عليهم من الشركات الأجنبية بتلك الدول التي تعمل بها شركة بتروجت.

والمفاجأة هنا كما أوضحتها المصادر ذاتها، أن كثيرا من مهندسي الشركة في الإمارات والسعودية طلبوا الحصول على إجازات؛ نظرا لقلة العائد ورغبة منهم في الحصول على أعمال بنفس الشركات التي تعمل معها بتروجت خارجيا بل وصل الأمر في حال رفض بتروجت منحهم إجازات إلى تقديمهم استقالات من الشركة وذلك لضمان حصولهم على مرتبات أعلى.

وأشار مصدر بشركة بتروجت إلى أن مرتب مهندسي الشركة الذين يعملون مديرين للمشاريع يتراوح ما بين 25 إلى 30 ألف جنيه، في المقابل يصل مرتب مدير المشروع بالإمارات على سبيل المثال في الشركات الإماراتية إلى 7 آلاف دولار بالإضافة إلى مميزات أخرى تضاف لهم من سكن وخلافه ومن أهم المهندسين الذين تركوا العمل بالشركة مهندسي الإدارات العليا ومهندسي الجودة.

استقالات جماعية بشركة إنبي

وترددت أنباء الشهر الماضي عن قيام أكثر من 30 مهندسا من شركة انبي بتقديم استقالاتهم.

وجاء ذلك في الوقت الذي تم نفيه من قبل مسئولين بالشركة.

وأكدت مصادر أن هناك استقالات جماعية تمت لعدد من مهندسي التخطيط بالشركة بسبب قلة المرتبات بالشركة وعدم حصول هؤلاء المهندسين على مرتبات عادلة تساوي الأعمال التي تسند لهم  بشركة إنبي وتعمل  شركة إنبي على مشروعات خارجية بعدة دول ومنها السعودية والأردن والإمارات.

 وطالب كثير من المهندسين، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، النظر في رفع مرتباتهم في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ولا بد من إجراء حماية اجتماعية واقتصادية لمهندسي قطاع البترول.

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