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رياضة

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين

بلدية المحلة, فيتو
بلدية المحلة, فيتو

دوري المحترفين، انتهى الشوط الأول من مباريات اليوم الأول من  الجولة الافتتاحية بمسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين” لموسمه الثاني على التوالي بمشاركة 20 فريقًا.

ويقام الآن 4 مباريات في الجولة الأولى بنفس التوقيت، حيث يلتقي بلدية المحلة ضد الداخلية، طنطا أمام وادي دجلة، المصرية للاتصالات ضد بروكسي، المنصورة أمام أبو قير للأسمدة. 

بينما تقام المباراة الخامسة بين فريقي الترسانة ومنتخب السويس، في تمام الساعة السادسة مساء. 

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين 

طنطا ودجلة 0-0. 
أبو قير والمنصورة  3-0. 
الداخلية والبلدية 0-0
الاتصالات وبروكسي 1-0.

الترسانة والسويس 6 مساءً. 

فيما تستكمل باقي مباريات الجولة الأولى غدًا الثلاثاء، فيلاقي المقاولون العرب نظيره القناة، لافيينا ضد راية، السكة الحديد أمام أسوان، كهرباء الإسماعيلية مع ديروط، سبورتنج ضد بترول أسيوط. 

 

شروط ونظام دوري المحترفين موسم 2024-2025

وكان اتحاد الكرة كشف أن دوري القسم الثاني أ المعروف باسم دوري المحترفين، سيقام من دورين في الموسم الجديد وليس من دور واحد كما حدث في الموسم الماضي.

 

أندية دوري المحترفين موسم 2024-2025

1- المقاولون العرب 

2- بلدية المحلة 

3- الداخلية 

4- وادي دجلة 

5- لافيينا 

6- القناة 

7- بروكسي

8- راية

9- طنطا 

10- السكة الحديد 

11- أبوقير للأسمدة

12- بترول أسيوط

13- أسوان

14- الاتصالات 

15- المنصورة 

16- ديروط 

17- كهرباء الإسماعيلية 

18- منتخب السويس 

19- الترسانة

20- سبورتنج

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دوري المحترفين القسم الثاني أ القسم الثاني بلدية المحلة طنطا بروكسي المنصورة

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