إزالة فورية لسقف بناء مخالف بقرية الصبرية شربين في الدقهلية
قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية بإزالة فورية لسقف بناء مخالف بقرية الصبرية، في إطار التصدي لمخالفات البناء في المهد.
وذلك بناء على تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بشأن التصدي لكافة أشكال التعديات البنائية، ورصد الحالات المخالفة وسرعة التعامل معها في إطار القانون.
وتم تنفيذ الحملة بتكليفات من اللواء محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة شربين، وشدد على مداومة العمل اليومى بالفترات الصباحية والمسائية بالتفتيش على حالات مخالفات البناء.
وتابعت جيهان عبد الجواد رئيس الوحدة المحلية لقرية كفر الترعة القديم بالتعاون مع الزراعة إزالة فوريه لسقف بناء مخالف مقام على الأرض الزراعية بقرية الصبرية واتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.