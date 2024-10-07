الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة فورية لسقف بناء مخالف بقرية الصبرية شربين في الدقهلية

تنفيذ حملة ازالة
تنفيذ حملة ازالة تعدي بشرين، فيتو

قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية بإزالة فورية لسقف بناء مخالف بقرية الصبرية، في إطار التصدي لمخالفات البناء في المهد.

وذلك بناء على تعليمات  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بشأن التصدي لكافة أشكال التعديات البنائية، ورصد الحالات المخالفة وسرعة التعامل معها في إطار القانون. 

وتم تنفيذ الحملة بتكليفات من اللواء  محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة شربين، وشدد على مداومة العمل اليومى بالفترات الصباحية والمسائية بالتفتيش على حالات مخالفات البناء.

وتابعت جيهان عبد الجواد رئيس الوحدة المحلية لقرية كفر الترعة القديم بالتعاون مع الزراعة  إزالة فوريه لسقف بناء مخالف مقام على الأرض الزراعية بقرية الصبرية واتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا.

إزالة سور بدون ترخيص بالأقصر (صور)

إزالة تعديات ومعالجة تسريب مياه صرف بموقف سيارات القرى ببني سويف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الارض الزراعية اشكال التعديات الأجهزة التنفيذية ازالة فورية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمحافظة الدقهلية رئيس الوحدة المحلية محافظ الدقهلية محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

القمر يقترن مع قلب العقرب الليلة

كاتالينا ساندينو مورينو تشوق الجمهور للحلقة الرابعة من FROM

هدد بالانتحار، القبض على فنان شهير هارب من أحكام قضائية بأكتوبر

بعد سقوط عامل من الطابق الـ15، الشباب والرياضة تنفي صلتها بمبنى الوزارة القديم

الأكثر قراءة

بسبب برنامج شكرا مليون، تفاصيل بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال

هدد بالانتحار، القبض على فنان شهير هارب من أحكام قضائية بأكتوبر

إسرائيل تكشف حقيقة استشهاد هاشم صفي الدين عقب استهدافه في غارة جوية

لجنة الكرة الجديدة في الزمالك تثير الجدل لـ 3 أسباب

بعد تسببه في انتشار موت الفجأة بين الشباب، جمال شعبان يكشف سر وباء العصر

تفاصيل اجتماع السيسي مع مدبولي ووزير المالية (فيديو)

أبو عبيدة يكشف مصير الأسرى ويوجه رسالة قاسية لقادة الاحتلال بشأن اغتيال هنية ونصر الله

ميدو: عرض قندوسي للبيع قرار سليم 100% رغم خسارة الأهلي ماديا

منوعات

المزيد

مشاهد مؤثرة تحت القصف الإسرائيلي، لبنانية ترفض النزوح من منزلها دون قمصان برشلونة

شاب صعيدي يقلد نصر الدين طوبار بالمترو يثير الدهشة، والنشطاء: فكرنا بجيل العمالقة (فيديو)

يستخدم فرشاة، تطوير روبوت قادر على الرسم بأسلوب الفنان التشكيلي

الكشف عن مخطوطات قديمة من مكتبة خان القرم

المزيد

خدمات

المزيد

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الاثنين 7/10/2024

أسعار النحاس اليوم الإثنين

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الاثنين

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

الاتهامات الموجهة لمرتكبي واقعة فبركة سحر مؤمن زكريا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عمير بن أبي وقاص "أصغر شهيد في الإسلام"

كيف اهتم الإسلام بتعليم الإنسان الآداب الراقية؟ الإفتاء توضح

الإفتاء: الاستعانة بذوي الخبرة وأهل الاختصاص في علاج الإدمان مطلوب شرعًا

المزيد
الجريدة الرسمية