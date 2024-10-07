إزالة تعديات ومعالجة تسريب مياه صرف بموقف سيارات القرى ببني سويف

تواصل الوحدات المحلية في مختلف مراكز ومدن وقرى محافظة بني سويف، جهودها الميدانية لتلبية احتياجات المواطنين وتكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة العامة ورفع كفاءة الإنارة، بما يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة في شتى القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

وفي ذات السياق قام "علي يوسف" رئيس مركز ومدينة بني سويف، بالإشراف على إيقاف أعمال بناء غير قانوني وإزالة في المهد بمنطقة الإباصيري، مع التحفظ على مواد البناء المستخدمة، كما تم إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية في المهد بقرية الدوية بالتعاون مع مسؤولي حماية الأراضي، هذا بجانب إزالة حالتين من المتغيرات المكانية في قرى حاجر بني سليمان وأبشنا.

معالجة تسريب مياه بموقف سيارات القرى ببني سويف

كما تمت متابعة تنفيذ الإجراءات الفنية حيال ما تم رصده من تسريب لمياه الصرف الصحي داخل موقف القرى بمحيي الدين، أمام باكية قرى إهوة وباروط، حيث تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف وسحب المياه، وإصلاح الأسباب الفنية للعطل، فيما تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع القمامة والمخلفات بعدد من الشوارع الرئيسية، شملت الطريق الدائري، المدخل البحري، طريق ديمو، كورنيش النيل، طريق السادات، وشارع صلاح سالم، بالإضافة إلى شارع بورسعيد، شارع عبد السلام عارف، وميدان الزراعيين.

أما على مستوى الوحدات القروية، فقد تركزت أعمال النظافة على رفع القمامة من مداخل القرى، بما في ذلك الطريق السريع الممتد من عزبة الوالدة حتى عزبة الدرمللي بقرية حيدر، بالإضافة إلى طريق سكة عجرة، بجوار الجمعية الزراعية ببني هارون، ومداخل قرى تزمنت الشرقية، بياض العرب، الشيخ علي، سنور، وبني سليمان الشرقية، وذلك ضمن الجهود المستمرة لضمان نظافة القرى والشوارع الرئيسية وتحسين جودة البيئة.