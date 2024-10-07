ضبط 28 ألفا و673 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.



وأسفرت جهود الحملات، التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة، عن ضبط 28 ألفا و673 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 10017 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1716 السير بدون تراخيص، و12 مخالفة موقف عشوائي، و1487 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و6 مخالفات لشروط التراخيص، و42 مخالفة دراجة نارية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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